So gelingt Ihnen ein köstliches Club-Sandwich!

Sandwich mit Spiegelei verfeinern

Auf das Toastbrot schmiert Vogler noch ein wenig Butter, bevor es in den Sandwichmaker kommt. Alle geschnittenen Zutaten stapeln und genießen. „Was bei keinem Club-Sandwich fehlen darf, ist ein Spiegelei“, so Vogler und platziert es noch auf dem Sandwich. Wer möchte, kann auch noch eine Avocado in dünne Scheiben schneiden und hinzufügen. Mahlzeit!