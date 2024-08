Buben in Dänemark von Sandmassen verschüttet

In jüngster Zeit hatte es kräftig geregnet. Deshalb könnte es überhaupt ein erhöhtes Risiko für Erdrutsche dieser Art an den Küsten geben, sagte die Polizei. Der Unfall ereignete sich bereits am Sonntag in Nørre Vorupør im Norden Dänemarks. Die Eltern der Buben waren an Ort und Stelle, als der Vorfall geschah.