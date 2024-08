„Diesen Hype müssen wir jetzt nutzen“

Mit Kenan Biberovic geht auch ein aktueller Spieler der BBU Salzburg für Sonze auf Korbjagd. „Kenan ist meine rechte Hand, gehört zu den wichtigsten Menschen in unserem Verein. Wir haben gemeinsam in Europa schon viele Turniere bestritten und oft gute Ergebnisse erzielt“, berichtet Mujic, der mit seiner Truppe schon bei großen Veranstaltungen in Tschechien, Deutschland oder der Slowakei gespielt hat. Durch den EM-Titel Österreichs erhofft sich der 28-Jährige eine erhöhte Aufmerksamkeit für den aufstrebenden Sport. „Viele Menschen haben nun zum ersten Mal von 3x3-Basketball gehört. Den Hype müssen wir jetzt nutzen. Ich wünsche mir, dass es in Österreich bald mehr Vereine und Turniere gibt. Dafür müssen sich aber natürlich auch Sponsoren finden.“