FPÖ-Finanzskandal: Land gilt nun auch als Opfer

Betrug, Fördermissbrauch, Untreue: Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt seit über zwei Jahren im Grazer FPÖ-Finanzskandal. Rund 1,8 Millionen Euro an Klub- und Fördergelder sollen ehemalige Spitzen der Stadtpartei, unter anderem Ex-Vizebürgermeister Mario Eustacchio, nicht ordnungsgemäß verwendet, ja teils sogar in die eigene Tasche gesteckt haben, so der Vorwurf. Ermittelt wird auch gegen Politiker der Landespartei, die nicht rasch und konsequent genug eingeschritten hätten. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.