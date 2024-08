Horrornacht in Innsbrucker Bettwanzen-Wohnung

Bettwanzen so weit das Auge reicht

Am nächsten Morgen das böse Erwachen: Die Wohnung war komplett mit Bettwanzen verseucht. „Nach dem Konzert haben wir das nicht entdeckt. In der Früh krabbelten Hunderte Wanzen in jeder Größe im Bett und an den Wänden herum“, schildert die Betroffene. Spätestens jetzt machten die verdreckten Wände Sinn. Diese dürften Wanzenpatzer der Vormieter gewesen sein.