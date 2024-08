„Die Rückkehr war für den ganzen Ort wichtig“

Aufgrund von Personalsorgen musste man letztes Jahr nämlich die Kampfmannschaft aus dem Betrieb nehmen. Jetzt ist man zurück, spielt in der 2. Klasse Süd. „Die Rückkehr war für den ganzen Ort und die Menschen wichtig. Alle sind froh, dass wir wieder da sind“, weiß Pfisterer, der auch selbst noch auf dem Platz steht. „Eigentlich habe ich vor drei Jahren aufgehört, aber der Verein liegt mir am Herzen. Und gerade jetzt am Anfang muss sich das Ganze erst wieder einspielen, braucht etwas Zeit. Da helfe ich gerne mit.“