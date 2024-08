Rolex bis goldene Gams: Fahndung nach Luxusbeute

Bilder von gestohlenen Luxusgegenständen

Von den Tätern fehlt nach wie vor jede Spur. Und freilich auch von der Beute. Die Ermittler vom Landeskriminalamt Tirol veröffentlichten am Dienstag Bilder von den damals gestohlenen Gegenständen. In der Hoffnung, so den Unbekannten auf die Spur zu kommen.