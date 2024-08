US-Wandergebiet ist verseucht wie Tschernobyl

„Das ist eines der schockierendsten Dinge, über die ich je in meinem Leben gestolpert bin“, erklärte Michael Ketterer, Wissenschaftler an der Northern Arizona University und leitender Forscher des Projekts gegenüber „The Guardian“. Jene Plutoniumwerte, die er rund um den Acid Canyon gemessen hatte, seien die höchsten, die er während seiner jahrzehntelangen Karriere jemals in einem öffentlich zugänglichen Gebiet in den USA gesehen habe.