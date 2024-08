„Grauenhaft!“ Babbel rechnet mit Bayern-Star ab

„Viele handwerkliche Fehler“

„Das 1:2 war hanebüchen. Kim macht mir große Sorgen. Er passt irgendwie nicht zu Bayern München. Der war Abwehrspieler der Saison in Italien, aber bei Bayern ist es grauenhaft“, so Babbel weiter. „Er macht zu viele handwerkliche Fehler, auch technische Fehler, die auf diesem Niveau einfach nicht passieren dürfen. Das ist einfach nicht Bundesliga-like. Diese Fehler dürfen auch bei Kiel oder St. Pauli nicht passieren. Durch diese Fehler kommt dann auch Upamecano in die Bredouille, weil er nicht der Leader-Typ ist und sieht, dass er einen neben sich hat, der völlig unsicher ist. Und dann gibs‘t du aber de Ligt ab, der der beste Innenverteidiger für alle war. Das macht mir wirklich Sorgen.“