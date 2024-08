Blutige Attacke mit Küchenmesser in Asylheim

„Recht und Ordnung“

Dieser Fall heizt auch die Debatten um ein Messerverbot und das Asylwesen an. Aus der niederösterreichischen FPÖ-Zentrale verlautet, dass man bereits Maßnahmen gesetzt habe: „Der blutige Messerangriff zeigt, dass unsere Verschärfung des Grundversorgungsgesetzes eine schlichte Notwendigkeit war. Konkret verliert ein Asylwerber seine Leistungen der Grundversorgung, wenn er in und bei einer Flüchtlingsunterkunft mit einer Waffe angetroffen wird“, erklärt ein Parteisprecher am Montag. Und der für das Asylwesen zuständige Landesrat Christoph Luisser bekräftigt: „Wir stellen in Niederösterreich wieder Recht und Ordnung her, es geht um den Schutz von Leib und Leben.“