Streit um Teuerung und Finanzhilfe für Familien

Wo bleibt das NÖ-Schulstartgeld? Mit dieser an sich einfachen Frage traten SPÖ-Boss Sven Hergovich und seine Landesratskollegin Ulrike Königsberger-Ludwig einen Politstreit los. Denn die ÖVP schaltete sofort in den Verteidigungsmodus, unterstellte Hergovich ein Doppelspiel: „Es ist unverkennbar, dass man sich hier offenbar nur als großzügiger Gönner aufspielen möchte, nur um sich später über die Ausgaben zu echauffieren“, so der schwarze Landesgeschäftsführer Matthias Zauner.