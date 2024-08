Häuser nach Murenabgängen in Osttirol evakuiert

„Nach mehreren Murenabgängen und teils auch Verklausungen am Sonntagabend in Prägraten in Osttirol bleiben die L24 Virgentalstraße ab Gemeindegrenze zwischen Virgen und Prägraten sowie weitere Begleitstraßen und -wege jedenfalls bis Montagfrüh gesperrt“, heißt es seitens des Landes Tirol.