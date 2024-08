„Friedhof!“: Hasenhüttl schimpft mit eigenen Fans

„Es ist nur gemeinsam möglich. Mir ist das manchmal einfach zu ruhig gewesen. Wenn sich meine Jungs komplett in jeden Zweikampf werfen, wenn wir das Spiel drehen, dann war mal kurz Stimmung. Dann kriegen wir das zweite Tor und dann ist wieder komplett Friedhof“, ärgerte sich Hasenhüttl im DAZN-Interview. „Das kann nicht sein! Wir müssen den Jungs helfen, die glauben an sich und wir müssen es schaffen, dass auch die Fans an uns glauben. Wir haben ein Riesenspiel gemacht gegen eine sehr starke Mannschaft.“