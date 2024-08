Trotz guter Sicherung: Unbekannter stahl E-Bike

Der Gauner schlug am Freitag zwischen 16.30 und 19.10 Uhr am Schwimmbadweg in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) zu. „Das E-Bike im Wert eines vierstelligen Eurobetrages war zur Tatzeit am Radständer des Schwimmbades mit einem massiven Zahlenschloss gesichert“, heißt es seitens der Polizei