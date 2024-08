32-Jähriger flüchtete nackt aus Anhaltezentrum

Mitten in der Nacht, gegen 1 Uhr am Freitag, setzte der Libyer zur Flucht an – und ist seither abgängig. Der 32-Jährige war erst seit 20. August in Schubhaft, weil er sich unrechtmäßig in Österreich aufhielt. Er wartete dort, so schreibt es die Polizei im Wortlaut, auf seine „aufenthaltsbeendigende Maßnahme“ – sollte also außer Landes gebracht werden.