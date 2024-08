Belgien-Beben! Courtois nicht mehr Nationaltorwart

Knallharte Abrechnung mit Tedesco

So verzichtete Tedesco schließlich auch bei der EM in Deutschland auf die Dienste des Real-Schlussmanns. Nun also die nächste Stufe der Eskalation. Vor allem die knallharten Worte des 32-Jährigen gegenüber Tedesco sorgen für Aufsehen: „Mein mangelndes Vertrauen in ihn würde nicht dazu beitragen, die notwendige Atmosphäre der Herzlichkeit zu erhalten“, ist so etwa zu lesen.