Zweijährige misshandelt! Ex-Kicker verurteilt

Kündigte er seine Tat an?

Einige Tage vor der Tat soll der Engländer zudem Nachrichten verschickt haben, in denen er sich über die Zweijährige beklagte und ankündigte, sie zu schlagen. „Wir mussten etwas durchmachen, was keine Familie jemals erleben sollte, und unser Mädchen wird für den Rest ihres Lebens die Folgen dessen tragen, was er ihr angetan hat“, erklärte die Familie des Kindes in einem Statement.