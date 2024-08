Wirbel um „Abzocke“ auf Fitnessstudio-Parkplatz

120 Euro Vertragsstrafe

Eine regelrechte Flut solcher Vertragsstrafen erhielten zahlreiche Mitglieder eines Fitnessstudios. Dieses hat nämlich außerhalb der offiziellen Parkzeiten geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen, wo nur maximal 15 Minuten Parken toleriert wird. „Ich habe zwei Zahlungsaufforderungen über je 120 Euro bekommen, weil ich zweimal an Sonntagen trainieren war“, schildert etwa der Murtaler Michael S. Wie viele andere Kunden fühlt er sich abgezockt und will die Strafe nicht zahlen.