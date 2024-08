Chelsea holt Felix und hat nun über 40 (!) Spieler

Felix spielte bereits in der Saison 2022/23 leihweise für Chelsea und vermochte damals zu überzeugen. In der vergangenen Saison war er von Atletico an den FC Barcelona verliehen gewesen. Die Madrilenen hatten den Portugiesen einst um 126 Mio. Euro von Benfica Lissabon verpflichtet, Trainer Diego Simeone baute aber nicht mehr auf ihn. „Es ist die Chance für mich, ein Zuhause zu finden“, wurde Felix in einer Chelsea-Mitteilung zitiert.