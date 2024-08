Trauriges Bild: Fünf Bäume mitten in Graz gefällt

Die Bauarbeiten am Joanneumring gehen indes weiter – zum Ärger staugeplagter Autopendler. Laut dem Büro der Vizebürgermeisterin liege man aber im Zeitplan. Ab Herbst soll es dort Radwege in beide Richtungen mit insgesamt vier Metern Breite geben. Die Bauarbeiten für die Regionalbushaltestelle am Opernring konnten vor Kurzem abgeschlossen werden.