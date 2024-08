Qualen ertragen, um Leid von Schweinen zu beenden

Protest in drei Landeshauptstädten

Anlässlich der anstehenden Nationalratswahlen machen die Tierschützer daher erneut auf die Problematik aufmerksam – vor einigen Wochen in Klagenfurt, Mitte September in Linz und seit Dienstag, 11 Uhr auch in Innsbruck. Die beiden Tirolerin Nicole und Sonja machen es ihrem Kollegen David nach und harren einen ganzen Tag lang vor der Annasäule mitten in der Landeshauptstadt auf echten Vollspaltenböden aus – lediglich mit kurzen Toilettenpausen.