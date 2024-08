Feuer bei Gleisdorfer Pferdehof flammte erneut auf

Am Samstagabend brannte ein Pferdehof samt Wohnhaus in Gleisdorf. Beim Eintreffen der über 100 Einsatzkräfte stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Wie berichtet musste der 56-jährige Bewohner (sein Alter wurde von der Polizei korrigiert) wegen seiner schweren Verletzungen in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Am Sonntag dann die erschreckende Erkenntnis: Es war Brandstiftung!