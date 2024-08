Beton statt Wiese auf Flugplatz in Mauterndorf

Mauterndorf hat den höchstgelegenen Flugplatz in Österreich – eine Graspiste seit Gründung. Zu Flugunfällen kam es in den vergangenen Jahren immer wieder: Erst am Samstag missglückte nach Turbulenzen beim Starten die Notlandung eines einheimischen Piloten, der Schutzengel mit an Bord hatte und nur leicht verletzt wurde. Beinahe wäre er in ein Haus in Nähe der Flugpiste geprallt!