Au-Gestaden: Eine neue Lebensader für die Natur

Nur bei Hochwasser, das nur sehr unregelmäßig über die Ufer der Donau schwappt, ist das rund sieben Kilometer lange Nebenarmsystem bei Petronell mit ausreichendem Nass versorgt. Jetzt soll der große Strom im wahrsten Sinne des Wortes noch mehr strömen. „Die Wiederanbindung an das mächtige Hauptgerinne ist beschlossene Sache. Wir stecken für diese bahnbrechende Renaturierungsoffensive mitten in den Planungen“, versicherte jetzt Landesvize Stephan Pernkopf beim Lokalaugenschein an den Au-Gestaden.