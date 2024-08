Keine Rachegelüste gegen die alte Liebe

Mit Bruder in Graz

Eines Tages wird das „Veilchen“ zur alten Liebe an den Verteilerkreis zurückkehren, doch jetzt will er mit Hartberg auf die Siegerstraße biegen. Vom Stotterstart der Austria inklusive peinlichem Europacup-Aus lassen sich Prokop und Co. nicht täuschen. „Die Austria hat ein gutes Team, dazu nun auch Aleksandar Dragovic. Wir wissen um ihren Stärken, aber auch Schwächen“, meint Prokop, der zum Pendler geworden ist. „Ich wohne in Graz und dann wieder in Hartberg.“