„Messermann“ 15 Minuten nach Raub festgenommen

Zum Raub soll es bereits am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, gekommen sein. Wie die Polizei erst am Freitag berichtete, stehe der Türke im Verdacht, in der General-Eccher-Straße den 18-jährigen Einheimischen mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert zu haben.