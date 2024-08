Falscher Polizist in Haft: Weitere Opfer in Tirol?

Im Zuge einer „koordinierten Aktion“ der Landeskriminalämter Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg sei der 39-jährige Tscheche am 7. August festgenommen worden. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Auf Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) veröffentlichte die Tiroler Polizei am Freitag Fotos vom mutmaßlichen Täter.