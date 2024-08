Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen in Tirol

Eine wahre Flut an Unfällen gab es am Dienstag in Tirol. Den Anfang machte eine Kollision zwischen zwei Autos im Stubaital! Wenig später krachte es in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land). Den Abschluss machte eine Pkw-Lenkerin, die in Innsbruck einen E-Scooter-Fahrer abräumte.