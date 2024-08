Kapitän bricht nach dieser Aktion in Tränen aus

„Mir fehlen die Worte“

In einem Interview mit der schwedischen Sportzeitung „Sportbladet“ sagt Heman: „Der Klub hat mir so viel Liebe geschenkt. Das hat geholfen, alles zu verdauen und das Gefühl zu bekommen, dass es möglich ist, durchzukommen. Mir fehlen die Worte, um zu erklären, wie viel mir meine Mitspieler bedeuten“. Er habe gewollt, dass alle Botschaften mit einem optimistischen Unterton verbreitet werden. „Ich will kein Schluchzen“, so Heman.