Linzer Spielplätze sind im Sommer Hitze-Hotspots

Antrag damals einstimmig angenommen

VP-Gemeinderätin Theresa Ganhör hatte dies bereits im Mai des vergangenen Jahres im Gemeinderat zu thematisieren versucht. Sie meinte damals: „Zum Leidwesen von Familien sind manche Spielplätze in den Sommermonaten aufgrund der Hitze fast unbenutzbar, weil es an Beschattung fehlt. Neben Bäumen, die gepflanzt werden könnten, sind auch Sonnensegel oder Ähnliches eine Möglichkeit zu gewährleisten, dass Familien ­Spielplätze auch an heißen Tagen beschwerdefrei nutzen können.“ Mit ihrem Gemeindeantrag hatte sie damals Erfolg – er wurde einstimmig angenommen.