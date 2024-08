Königstransfer feiert violettes Comeback

„Vom ersten Tag Verantwortung übernommen“

Wie lange die Kräfte von Dragovic am Ende reichen, wird sich zeigen – sein letztes Pflichtspiel absolvierte Aleks am 25. Mai für Roter Stern Belgrad. Seit knapp zwei Wochen trainiert er nun mit den Veilchen mit und macht körperlich einen guten Eindruck. Von seinen Leader-Qualitäten ist man im violetten Lager jedoch bereits jetzt schon sehr beeindruckt. „Er hat eine unglaubliche Ruhe am Ball, das gibt dir als Spieler ein extrem gutes Gefühl. Vom ersten Tag hat er nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine Verantwortung übernommen“, lobt Sahin-Radlinger.