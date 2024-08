Weniger tödliche Unfälle durch Rasen

Seit Anfang März können extremen Rasern in bestimmten Fällen die Autos abgenommen werden. Dieser Gesetzesparagraf kam in Salzburg bisher zwar kaum zur Anwendung, die Auswirkungen der strengeren Regeln schlagen sich aber schon in der Unfallstatistik nieder. Die Zahl der Verkehrstoten reduzierte sich im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zu 2023 von 19 auf 14 Personen. Besonders auffällig wird es beim Blick auf die Unfallursachen.