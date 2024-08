Junger E-Biker kam Mauer zu nahe – Überschlag!

Die Serie schwerer Fahrradunfälle in Tirol reißt nicht ab: Am Freitagvormittag überschlug sich ein E-Biker (25) in Hopfgarten im Brixental, nachdem er zu nahe an eine Mauer geraten war. Der junge Urlauber erlitt erhebliche Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.