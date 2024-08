Wietersdorfer soll umweltfreundlicher werden

Die Produktion von Zement ist alles andere als umweltfreundlich. Denn beim Brennen von Kalkstein wird jede Menge an Kohlendioxid freigesetzt. Doch das soll im Alpacem Werk in Wietersdorf bald Geschichte sein. „Wir investieren mit dem neuen Projekt in eine nachhaltige Zukunft und legen damit das Fundament für eine energieeffiziente und umweltbewusste Zementmahlung“, erklärt Florian Salzer, technischer Direktor von Alpacem Zement Austria. Gelingen soll das durch eine neue Zementmahlanlage, die bis zu 21 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr einsparen kann. Die modernisierte Anlage würde zudem auch weniger Strom benötigen. Die Anlage soll 2027 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden.