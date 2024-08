3 starke Erdbeben erschüttern Urlaubsinsel Kreta

Die Beben ereigneten sich südlich der Insel in einer Tiefe zwischen drei und fünf Kilometern unter dem Meeresboden und waren den Berichten zufolge mit Stärken von 4,1 sowie 4,8 und 4,5 bis in die Stadt Heraklion an der Nordküste zu spüren. Den Inselbewohnern sind die starken Aktivitäten der Erde in der Region bekannt. „Dort herrscht immer reges Treiben“, sagte ein Seismologe dem Fernsehsender ERTNews. Noch könne man nicht sagen, ob sich die Lage mit den drei starken Beben beruhigt hätte, es gelte abzuwarten.