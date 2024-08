„Mama hat oft Angst, aber Papa findet’s cool“

Zahlreiche von der Decke hängende Boxsäcke, unzählige Springseile und in der Mitte des Raums ein Ring – das RS Gym in Siezenheim ist Anlaufstelle vieler Hobby-Boxer und so etwas wie die zweite Heimat von Kickbox-Weltmeisterin und World-Games-Siegerin Stella Hemetsberger. „Mit 13 Jahren habe ich angefangen. Auch heute bin ich immer noch extrem gerne hier“, berichtet die mittlerweile 25-Jährige, die die „Krone“ in ihr „Wohnzimmer“ eingeladen hat.