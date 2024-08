Matthäus rechnet ab: „Uli macht Spieler billiger“

So lasse es sich auch erklären, dass es rund um den Rekordmeister auf dem Transfermarkt zuletzt ruhiger geworden ist. Für die Bayern sei es so oder so eine schwierige Situation, ist sich der Experte sicher. Um weitere Neuzugänge, wie etwa Desire Doue oder Jonathan Tah zu stemmen, sollen zuerst Spieler verkauft werden. Allen voran Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui, die zu Manchester United wechseln sollen.