Klimakleber geben auf ++ Kamala Harris wählt Vize

Kamala Harris hat ihren Vizepräsidenten-Kandidaten präsentiert und setzt auf den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz. Der 60-jährige Demokrat bringt eine ungewöhnliche Karriere in die politische Arena: Aufgewachsen in einem kleinen Ort in Nebraska, trat Walz mit 17 Jahren der Nationalgarde bei und arbeitete zwei Jahrzehnte als Lehrer und Football-Trainer, bevor er in die Politik ging. Seine Klientel sind überwiegend weiße Amerikaner aus ländlichen Gebieten und Arbeiter. Als Walz kürzlich auf die Möglichkeit der Vizepräsidentschaft angesprochen wurde, reagierte er bescheiden und betonte, dass er sich „nicht für irgendetwas“ bewerbe, sondern einfach er selbst sei. „Ich rechne wohl kaum damit, jemals in dieser Position zu sein“, fügte er hinzu.