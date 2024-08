Tirolerin tappt bei Hundekauf in Betrüger-Falle

„Nach erfolgter Überweisung der Anzahlung wurde die 21-Jährige am nächsten Tag aufgefordert, für den Transport des Tieres in einer speziellen Transportbox einen unteren vierstelligen Eurobetrag an eine Firma zu überweisen“, schildern die Ermittler. Dabei sei ihr versprochen worden, dass sie das Geld bei der Übergabe des Hundes großteils wieder zurückbekomme. Auch diese Überweisung wurde von der Frau veranlasst.