„Alma“-Bahnschranke sorgt für Ärger im Montafon

Der Lorünser Standort-Bürgermeister Andreas Batlogg ergänzt: „Lorüns will schon lange eine Ortsumfahrung und das Land Vorarlberg hat an ein zweites Gleis für die Montafonerbahn im Hinterkopf.“ Weil der Platz neben der Ill für beides aber nicht ausreiche, müsse jetzt eine rasche Gesamtlösung her. Und diese gehe aktuell in Richtung einer Unterflur-Lösung. So könnte die Montafonerstraße im Ortsgebiet unter die Erde verlegt werden.