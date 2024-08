Manchester-City-Star vor Wechsel nach Madrid!

In Madrid soll Alvarez in die Fußstapfen von Alvaro Morata treten, der sich ab sofort für AC Milan die Schuhe binden wird. Erst unlängst erklärte der Argentinier: „Ich fühle mich bei City wohl. Aber wir werden sehen, was nach den Olympischen Spielen passiert.“ Hat der Stürmer etwa in La Liga seine Zukunft gefunden?