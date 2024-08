Tiefrote Zahlen an der Börse ++ Hamas-Tunnel

Bei Suchaktionen in der Grenzstadt Rafah stießen Soldaten vor einigen Tagen auf den drei Meter hohen, besonders gut ausgebauten Tunnel. Diese unterirdischen Verbindungen sollen der Hamas ermöglicht haben, sich mit Waffen, Munition und anderen Gütern zu versorgen.Laut israelischen und US-amerikanischen Angaben sollen sich zwischen 7000 und 8000 Hamas-Kämpfer in Rafah an der Grenze zu Ägypten verschanzt haben. Dies gilt als letzte bedeutende Bastion des Widerstands der Gruppe. Der Hamas-Führer Yahya Sinwar und sein Bruder Mohammed sollen noch am Leben sein und sich gemeinsam mit israelischen Geiseln in Tunneln verstecken.