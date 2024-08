Zwei Kilo mehr! Kasper schuftet für den NHL-Traum

„Ich muss zum Mann werden, um in der NHL bestehen zu könnnen“, weiß Eishockey-Toptalent Marco Kasper. Daher hat der 20-Jährige auch über den Sommer beinhart geschuftet – und im Vergleich zum Vorjahr gleich zwei Kilo an Muskelmasse draufgelegt. Bei einer Größe von 1,86 Metern bringt er jetzt fast 91 Kilogramm auf die Waage. „Das ist ganz wichtig für die Zweikämpfe und die Bullys – da muss man körperlich in Topform sein“, betont der Klagenfurter, der in der Vorsaison ja in der American Hockey League bei den Grand Rapids Griffins im Laufe der Saison immer besser geworden ist.