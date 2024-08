Vermisster Sohn ohne Führerschein auf Europareise

Grenzpolizei Piding klärte am Donnerstag einen Vermisstenfall aus dem Baltikum auf. Die Schleierfahnder kontrollierten in Teisendorf einen Pkw mit lettischer Zulassung. Der 28-jährige Lenker war per internationalem Suchvermerk auf der Fahndungsliste – weil seine Mutter ihn sehnlichst vermisste.