Autolenker (81) bog in Bundesstraße ein – Crash!

Schrecklicher Verkehrsunfall am Freitag im Tiroler Unterland: Nachdem ein 81-jähriger Autolenker in Kundl (Bezirk Kufstein) in die Bundesstraße B171 eingebogen war, kam es zur Kollision mit dem Pkw eines Deutschen. Letzterer und die Beifahrerin des Pensionisten wurden schwer verletzt!