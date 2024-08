Weltrekordler Cheptegei gewinnt die 10.000 Meter!

Ein paar weitere Highlights: Schon in den 100-m-Vorläufen der Frauen gab´s Spitzenzeiten am laufenden Band. Marie Josée Ta Lou aus der Elfenbeinküste, die bei den Spielen in Tokio mit 10,78 Sekunden die bislang schnellste Vorlaufzeit bei Olympia gelaufen war, war auch in Paris die Beste in den Vorläufen, diesmal in 10,87 Sekunden, gefolgt von Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM/10,92). Acht Sprinterinnen blieben in den Vorläufen unter 11,00 Sekunden. Über 800 m der Frauen fixierte Tsige Duguma (ETH) als Siegerin des fünften Heats in 1:57,90 die schnellste Vorlaufzeit der olympischen Geschichte. Alle Favoritinnen kamen hier souverän weiter – an der Spitze die Britin Keely Hodgkinson, die ihren Vorlauf in 1:59,31 gewann.