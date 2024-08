Frühstart! Vadlau/Mähr verpatzen 470er-Auftakt

Am Samstag starten zudem Lukas Haberl und Tanja Frank in den Bewerb der Nacra 17-Klasse. Dort sind drei Rennen vorgesehen. Die Medaillen-Entscheidung in der Windsurf-Klasse iQFoil wurde am Freitag windbedingt auf Samstag verschoben. Lorena Abicht hatte als 23. den Aufstieg ins Viertelfinale verpasst.