Rangnick: Neuer Job in „spannendem Team“

Champions League live

Die ersten Livesendungen wird es am 21. und 28. August geben. „An diesen Tagen überträgtCANAL+ jeweils das Top-Spiel des Play-offs für die Königsklasse des europäischen Klubfußballs“, heißt es in einer aktuellen Aussendung. Ab dem 18. September geht es dann in die neue Ligaphase der UEFA Champions League. Hier hatCANAL+ die Exklusivrechte für das Top-Spiel der UEFA Champions League am Mittwoch, sowie das Top-Spiel der Woche in der UEFA Europa League oder der UEFA Conference League erworben.