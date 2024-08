„Im Zentrum“ absetzen: Die Pläne des ORF-Direktors

Turbulent war schon die erste Hälfte seiner Amtszeit mit neuem ORF-Beitrag und Start der Streaming-Plattform ORF ON, doch auch für seine zweite „Halbzeit“ hat ORF-Generaldirektor Roland Weißmann noch viel vor. So wird die langjährige Diskussionssendung „Im Zentrum“ bis Jahresende abgesetzt und durch ein moderneres Format ersetzt werden. Noch mehr Debatten soll es in einer neuen Sendung am Mittwochabend geben und „Ein Ort am Wort“ soll im Herbst auch in den Bundesländern zu Gast sein.