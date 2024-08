Nordkorea schweigt über Selfie mit Südkoreanern

Zwei Tage nachdem Nordkorea im Tischtennis die erste Olympia-Medaille seit acht Jahren gewonnen hatte, berichteten auch die Staatsmedien darüber. In einer knappen Vier-Satz-Meldung erklärte die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag, dass Ri Jong-sik und Kim Kum-yong im Mixed-Bewerb Silber gewonnen hatten. Das Selfie, das Südkoreas Bronze-Medaillengewinner am Siegerpodest gemacht hatten, und das danach um die Welt ging, fand keine Erwähnung.